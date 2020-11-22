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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Ризеспор
Хатайспор - Ризеспор: обзор матча 22 ноября 2020
Хатайспор
22.11.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ризеспор
35'
Р. Абид
90+7'
А. Бупендза
12'
М. Диуф (АГ)
64'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Ризеспор
ГОЛ! 2:2!
А. Бупендза
90'
+7
90'
+1
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ф. Байано
89'
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Шкода
Замена
G. Karadeniz
️️️️
А. Траоре
79'
73'
Замена
Б. Самудио
️️️️
О. Булут
73'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
А. Дурак
73'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Д. Мельняк
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
71'
70'
Желтая карточка
А. Дурак
64'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Болдрин
Замена
Р. Рибейру
️️️️
И. Сакей
64'
Желтая карточка
И. Сакей
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Абид
Пас отдал
М. Диуф
35'
25'
Желтая карточка
Я. Мерья
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
1-3-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
5
Сакей
92
Диуф
16
8
Акинтола
10
Траоре
10
55
3-5-2
23
Аккан
55
5
Мерья
17
Мельняк
66
Дилавер
5
Дурак
10
Болдрин
6
Булут
27
Байано
7
Шкода
30
10
Траоре
11
11
10
Траоре
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
5
Сакей
20
Рибейру
20
Рибейру
5
Сакей
5
Дурак
29
Йованчич
29
Йованчич
5
Дурак
17
Мельняк
12
Кейбаши
12
Кейбаши
17
Мельняк
27
Байано
21
Эрдоган
21
Эрдоган
27
Байано
7
Шкода
14
Реми
14
Реми
7
Шкода
6
Булут
81
Самудио
81
Самудио
6
Булут
Остались в запасе
Хатайспор
Ризеспор
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Хатайспор - Ризеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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