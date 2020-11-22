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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Львов
Десна - Львов: обзор матча 22 ноября 2020
Десна
22.11.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Львов
22'
М. Грисьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Львов
90'
+3
Замена
А. Ременяк
️️️️
Н. Ныч
Замена
И. Шевцов
️️️️
Е. Картушов
81'
79'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Д. Казлаускас
Замена
М. Мудрик
️️️️
П. Полегенько
68'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
D. Khlyobas
67'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
А. Тотовицкий
56'
34'
Желтая карточка
Р. Сабино
Желтая карточка
V. Ogirya
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Грисьо
Пас отдал
Р. Сабино
12'
Желтая карточка
Д. Казлаускас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
4-2-1-4
4
Гитченко
32
Имереков
22
28
Полегенько
11
Картушов
37
5
Тотовицкий
11
Гуцуляк
44
13
28
Будковский
3-2-1-3
12
Костик
5
Кравчук
3
Махмутович
45
Якимец
11
Айнсалу
5
Сабино
11
Грисьо
15
Ныч
9
Казлаускас
99
11
Картушов
90
Шевцов
90
Шевцов
11
Картушов
28
Полегенько
27
Мудрик
27
Мудрик
28
Полегенько
5
Тотовицкий
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
13
0
0
13
3
Романчук
3
Романчук
15
Ныч
9
Ременяк
9
Ременяк
15
Ныч
9
Казлаускас
22
Клименчук
22
Клименчук
9
Казлаускас
Остались в запасе
Десна
Львов
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦП
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Остались в запасе
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
Остались в запасе
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦП
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Статистика матча Десна - Львов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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