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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Днепр-1
Минай - Днепр-1: обзор матча 22 ноября 2020
Минай
22.11.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Днепр-1
45+3'
А. Нуриев (П)
79'
V. Pynyashko
90'
А. Нуриев
15'
O. Khoblenko (П)
90+6'
Д. Коркишко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Днепр-1
Желтая карточка
K. Melichenko
90'
+9
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Коркишко
Замена
О. Голодюк
️️️️
O. Snizhko
90'
+2
Замена
А. Маткобожик
️️️️
М. Матич
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Нуриев
90'
89'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
85'
Желтая карточка
В. Дубинчак
ГОЛ! 2:1!
V. Pynyashko
79'
76'
Замена
А. Довбик
️️️️
А. Назаренко
Замена
O. Shpak
️️️️
D. Kozhanov
72'
70'
Замена
A. Chychykov
️️️️
Л. Тэйлор
70'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
С. Булеца
68'
Красная карточка
O. Khoblenko
61'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Замена
A. Kanibolotskiy
️️️️
A. Popovych
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Нуриев
45'
+3
45'
Желтая карточка
А. Назаренко
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
O. Khoblenko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
K. Melichenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
0
O. Shpak
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
Днепр-1
21
Александр Беляев
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
3-1-1-2-4
44
Сакив
71
Лопыренок
4
Матич
19
Ткачук
0
7
Нуриев
14
Кныш
0
0
0
0
3-2-4-1
29
Сарнавский
5
Сваток
18
Логинов
9
Цуриков
3
Тэйлор
44
Дубинчак
8
Пихаленок
10
Булеца
77
Игнатенко
7
Назаренко
9
0
0
0
0
0
32
Голодюк
32
Голодюк
0
4
Матич
18
Маткобожик
18
Маткобожик
4
Матич
0
32
32
0
3
Тэйлор
0
0
3
Тэйлор
7
Назаренко
9
Довбик
9
Довбик
7
Назаренко
10
Булеца
7
Коркишко
7
Коркишко
10
Булеца
Остались в запасе
Минай
Днепр-1
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
21
Александр Беляев
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Беляев
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Минай - Днепр-1
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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