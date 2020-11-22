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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Пршибрам
Зброевка - Пршибрам: обзор матча 22 ноября 2020
Зброевка
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Пршибрам
5'
Я. Гладик
77'
T. Pilik (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Пршибрам
90'
+3
Желтая карточка
T. Pilik
89'
Желтая карточка
O. Koci
87'
Замена
J. Vais
️️️️
S. Vavra
Желтая карточка
P. Stepanovsky
82'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
Я. Гладик
80'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
T. Pilik
Желтая карточка
J. Prichystal
75'
73'
Замена
T. Pilik
️️️️
M. Novy
58'
Замена
R. Voltr
️️️️
F. Belej
Замена
А. Русек
️️️️
A. Fousek
58'
Замена
A. Cermak
️️️️
Š. Šumbera
58'
Желтая карточка
J. Sedlak
49'
Желтая карточка
Š. Šumbera
24'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
0
F. Belej
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
2
Idrissa Diarra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
40
Martin Sustr
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
1-1-1-5
5
Гайич
0
14
Гладик
16
30
44
0
28
3-2-5
25
32
0
8
Зорван
21
0
26
2
1
0
30
9
Русек
9
Русек
30
14
Гладик
0
0
14
Гладик
8
0
0
8
0
0
0
0
32
0
0
32
0
27
27
0
Остались в запасе
Зброевка
Пршибрам
15
Якуб Шурал
ЦЗ
40
Martin Sustr
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
15
Якуб Шурал
ЦЗ
40
Martin Sustr
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
Остались в запасе
15
Jan Kvida
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Зброевка - Пршибрам
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Зброевка
Пршибрам
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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