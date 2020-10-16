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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Минск
Слуцк - Минск: обзор матча 16 октября 2020
Слуцк
16.10.2020, пятница, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Минск
25'
А. Васильев (АГ)
90+1'
Ю. Козлов (П)
85'
А. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Минск
Замена
A. Serdyuk
️️️️
Ю. Козлов
90'
+2
90'
+2
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
А. Шрамченко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Козлов
90'
+1
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Васильев
Желтая карточка
E. Semenov
84'
Желтая карточка
A. Ponikarov
81'
69'
Замена
К. Закиров
️️️️
А. Залеский
62'
Желтая карточка
Ю. Остроух
61'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
А. Ануфриев
Желтая карточка
И. Ращеня
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Васильев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
4
Илья Ращеня
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Artem Ponikarov
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Минск
13
Алексей Залеский
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Слуцк
74
Михаил Сачковский
ОП
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
20
Kirill Aloyan
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
3-3-1-4
4
Ращеня
18
14
Анюкевич
8
Русак
8
10
Козлов
77
Сасин
7
30
Брановец
22
Велько
77
3-4-4
13
Залеский
3
Чаговец
25
Остроух
0
15
Евдокимов
8
Ануфриев
27
Васильев
0
8
Шрамченко
0
0
10
Козлов
0
0
10
Козлов
8
Шрамченко
23
Яроцкий
23
Яроцкий
8
Шрамченко
13
Залеский
8
Закиров
8
Закиров
13
Залеский
8
Ануфриев
9
Грибовский
9
Грибовский
8
Ануфриев
Остались в запасе
Слуцк
Минск
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Kirill Aloyan
ЦФ
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Kirill Aloyan
ЦФ
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Слуцк - Минск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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