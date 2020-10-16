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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 16 октября 2020
Дижон
16.10.2020, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
53'
М. Бальде
24'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
Замена
А. Добре
️️️️
Э. Эбимбе
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Ругани
86'
Желтая карточка
Дальберт
Желтая карточка
П. Шейх
82'
81'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Бурижо
81'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Гирасси
Замена
П. Шейх
️️️️
М. Шуиар
79'
Замена
Ж. Мари
️️️️
В. Лаутоа
79'
Желтая карточка
С. Альягбе
70'
65'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Гренье
64'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
М. Терье
64'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
О. Шедлер
️️️️
Ф. Саммаритано
64'
Желтая карточка
Ф. Чафик
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Бальде
Пас отдал
М. Шуиар
53'
Замена
Н. Музинга
️️️️
А. Чала
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
Желтая карточка
Д. Ндонг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Альягбе
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
4
Панцо
16
Чала
26
Чафик
22
Ндонг
8
Шуиар
7
Саммаритано
29
Эбимбе
17
Бальде
4-2-3-1
1
Салин
14
Траоре
21
Агер
24
Ругани
29
Дальберт
27
Бурижо
19
Гренье
20
дель Кастильо
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
16
Чала
25
Музинга
25
Музинга
16
Чала
7
Саммаритано
21
Шедлер
21
Шедлер
7
Саммаритано
29
Эбимбе
29
Добре
29
Добре
29
Эбимбе
6
Лаутоа
14
Мари
14
Мари
6
Лаутоа
8
Шуиар
24
Шейх
24
Шейх
8
Шуиар
11
Терье
34
Гбоу
34
Гбоу
11
Терье
20
дель Кастильо
6
Камавинга
6
Камавинга
20
дель Кастильо
19
Гренье
8
Мартен
8
Мартен
19
Гренье
9
Гирасси
23
Эну
23
Эну
9
Гирасси
27
Бурижо
11
Доку
11
Доку
27
Бурижо
Остались в запасе
Дижон
Ренн
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Дижон - Ренн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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