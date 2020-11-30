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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Карагюмрюк
Кайсериспор - Карагюмрюк: обзор матча 30 ноября 2020
Кайсериспор
30.11.2020, понедельник, 19:30
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Карагюмрюк
Замена
М. Фернандеш
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
80'
Замена
H. Manzala
️️️️
А. Леннон
80'
79'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
Д. Дурмаз
78'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Р. Дживелек
68'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Замена
П. Энрике
️️️️
З. Квржич
68'
63'
Желтая карточка
К. Алтинай
Замена
И. Парлак
️️️️
В. Канга
57'
Желтая карточка
Д. Коловециос
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
79
Яв Ака
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-3-2-1
13
Кипе
16
Бехич
20
Квржич
4
Коловециос
22
3
Аттама
15
Кампаньяро
13
Лопеш
8
12
Леннон
9
Канга
3-4-2-1
2
Вивиано
22
Курукук
2
29
Балковец
10
Дурмаз
52
Сабо
6
Билья
4
Алтинай
28
Дживелек
18
Ндао
9
Собич
12
Леннон
7
7
12
Леннон
8
99
Фернандеш
99
Фернандеш
8
20
Квржич
7
Энрике
7
Энрике
20
Квржич
9
Канга
23
Парлак
23
Парлак
9
Канга
10
Дурмаз
8
8
10
Дурмаз
28
Дживелек
92
92
28
Дживелек
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Кайсериспор
Карагюмрюк
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Кайсериспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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