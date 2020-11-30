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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Фулхэм
Лестер - Фулхэм: обзор матча 30 ноября 2020
Лестер
30.11.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
86'
Х. Барнс
30'
А. Лукман
38'
И. Кавалейру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Фулхэм
90'
Замена
Д. Брайан
️️️️
А. Лукман
89'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
87'
Замена
А. Митрович
️️️️
И. Кавалейру
ГОЛ! 1:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Варди
86'
77'
Замена
М. Лемина
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Н. Менди
70'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Л. Томас
46'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Прат
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Кавалейру
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
18'
Желтая карточка
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
33
Томас
3
Фофана
35
Эванс
28
Фукс
24
Джастин
26
Прат
18
Тилеманс
6
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-1-2
23
Ареоля
34
Эйна
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Андерсен
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
26
Прат
11
Барнс
11
Барнс
26
Прат
33
Томас
7
Ундер
7
Ундер
33
Томас
6
Менди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
6
Менди
11
Лукман
23
Брайан
23
Брайан
11
Лукман
20
Лофтус-Чик
99
Лемина
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Лестер
Фулхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лестер - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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