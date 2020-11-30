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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Волос
Аполлон Смирнис - Волос: обзор матча 30 ноября 2020
Аполлон Смирнис
30.11.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Волос
45+1'
С. Цилулис
48'
D.
55'
Т. Бединелли
60'
А. Дувикас
79'
Х. Бартоло
90+2'
R. Colombo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Волос
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
R. Colombo
Желтая карточка
D. Verhulst
86'
Желтая карточка
Т. Бединелли
83'
Замена
A. Mounier
️️️️
Т. Бединелли
83'
79'
ГОЛ! 3:2!
Х. Бартоло
Пас отдал
R. Colombo
77'
Желтая карточка
С. Нинис
Замена
️️️️
И. Колл
76'
Замена
️️️️
Д. Хухумис
76'
70'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Н. Мартинес
64'
Желтая карточка
S. Dimopoulos
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Ф. Феррари
Замена
В. Сливка
️️️️
С. Цилулис
58'
Пенальти не реализован!
Т. Бединелли
55'
ГОЛ! 3:0!
Т. Бединелли
55'
51'
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Митоглу
ГОЛ! 2:0!
D.
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Цилулис
Пас отдал
Д. Хухумис
45'
+1
Желтая карточка
F. Andoni
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
26
Франко Феррари
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Аполлон Смирнис
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
3-2-3-1-2
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
2
Бручич
77
Колл
64
23
Цилулис
29
Бединелли
29
Иоаннидис
87
1-2-5
1
Гаравелис
26
Феррари
10
Мартинес
23
Ринстра
2
9
Дувикас
7
Варда
24
Митоглу
9
Переа
23
Цилулис
14
Сливка
14
Сливка
23
Цилулис
29
Бединелли
0
0
29
Бединелли
10
Мартинес
7
Бартоло
7
Бартоло
10
Мартинес
24
Митоглу
11
Нинис
11
Нинис
24
Митоглу
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Волос
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
0
E. Jendrisek
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
0
E. Jendrisek
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Аполлон Смирнис - Волос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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13 ноября
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20 октября
1
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16 сентября
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