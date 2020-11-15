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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Акрон
Шинник - Акрон: обзор матча 15 ноября 2020
Шинник
15.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 3
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шинник - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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Шинник
Акрон
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
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