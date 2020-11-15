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Расписание матчей
Лига наций
Болгария - Финляндия
Болгария - Финляндия: обзор матча 15 ноября 2020
Болгария
15.11.2020, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B4, 5 тур
1 : 2
Завершен
Финляндия
68'
Д. Илиев (П)
7'
Т. Пукки
45+1'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Финляндия
89'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Т. Пукки
Замена
А. Цветков
️️️️
Я. Карабелев
85'
83'
Желтая карточка
Р. Шуллер
Замена
С. Ковачев
️️️️
С. Делев
78'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
Г. Иванов
78'
70'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Т. Спарв
70'
Замена
П. Сойри
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Илиев
68'
Замена
Д. Илиев
️️️️
Д. Янков
66'
Желтая карточка
С. Делев
62'
60'
Желтая карточка
Т. Спарв
Пенальти не реализован!
Г. Иванов
60'
Желтая карточка
К. Малинов
59'
Желтая карточка
Б. Краев
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Лод
Пас отдал
Т. Пукки
35'
Замена
М. Форсс
️️️️
Й. Похьянпало
Желтая карточка
В. Божиков
32'
10'
Желтая карточка
Н. Алхо
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Г. Иванов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
11
Янис Карабелев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
18
Галин Иванов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Болгария
6
Сисиньо
ПЗ
4
Александар Василев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
17
Светослав Ковачев
ЦФ
12
Денислав Александров
ЦФ
Финляндия
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
3-5-1-1
23
Луков
21
Велкоски
15
Божиков
5
Димитров
11
Карабелев
2
Попов
18
Иванов
10
Краев
16
Малинов
7
Янков
10
Делев
4-4-2
1
Градецки
4
Тойвио
18
Уронен
2
Араюри
17
Алхо
6
Камара
8
Лод
14
Спарв
7
Тэйлор
20
Похьянпало
10
Пукки
18
Иванов
9
Карагерен
9
Карагерен
18
Иванов
7
Янков
20
Илиев
20
Илиев
7
Янков
10
Делев
17
Ковачев
17
Ковачев
10
Делев
11
Карабелев
22
Цветков
22
Цветков
11
Карабелев
20
Похьянпало
26
Форсс
26
Форсс
20
Похьянпало
10
Пукки
22
Нисканен
22
Нисканен
10
Пукки
14
Спарв
11
Шуллер
11
Шуллер
14
Спарв
7
Тэйлор
13
Сойри
13
Сойри
7
Тэйлор
Остались в запасе
Болгария
Финляндия
4
Александар Василев
ЦП
12
Денислав Александров
ЦФ
6
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
15
Онни Валакари
ЦП
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
4
Александар Василев
ЦП
12
Денислав Александров
ЦФ
6
Сисиньо
ПЗ
Остались в запасе
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
15
Онни Валакари
ЦП
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Болгария - Финляндия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Васил Левски
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