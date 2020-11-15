Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Фламенго - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 15 ноября 2020
Фламенго
15.11.2020, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45'
Б. Энрике
59'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Гойяненсе
90'
+7
Замена
Л. Оливейра
️️️️
М. Фрейтас
Желтая карточка
Натан
90'
+2
84'
Замена
A.
️️️️
J.
Замена
L.
️️️️
Г. Барбоза
82'
77'
Замена
M. Vargas
️️️️
Чико
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Л. Перейра
76'
75'
Замена
Натанаэль
️️️️
G. Ferrareis
70'
Желтая карточка
G.
Замена
Микаэл
️️️️
Т. Майя
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
З. Роберто
Пас отдал
Чико
Замена
Натан
️️️️
Г. Энрике
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Т. Майя
45'
Желтая карточка
Г. Энрике
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
99
Зе Роберто
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Соуза
6
Рене
4
Перейра
13
Энрике
2
Матеузиньо
15
Арао
8
Жерсон
29
Майя
11
Витиньо
27
Энрике
9
Барбоза
2-2-1-1-5
4
Виктор
30
Николас
17
Фрейтас
5
Маранхао
18
10
Чико
99
Зе Роберто
1
23
4
2
9
Барбоза
9
9
9
Барбоза
4
Перейра
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
4
Перейра
29
Майя
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Майя
13
Энрике
4
Натан
4
Натан
13
Энрике
18
0
0
18
2
25
Натанаэль
25
Натанаэль
2
17
Фрейтас
2
Оливейра
2
Оливейра
17
Фрейтас
10
Чико
96
96
10
Чико
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
35
Жоао Гомес
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
3
Тулер
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
13
Рамон
ЛЗ
23
Сезар
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
Остались в запасе
35
Жоао Гомес
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
3
Тулер
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
13
Рамон
ЛЗ
23
Сезар
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Фламенго - Атлетико Гойяненсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+