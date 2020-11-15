Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Ирландия
Уэльс - Ирландия: обзор матча 15 ноября 2020
Уэльс
15.11.2020, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B4, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ирландия
67'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Ирландия
90'
+4
Вторая желтая
Д. Хендрик
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Брукс
88'
85'
Желтая карточка
Ш. Даффи
82'
Желтая карточка
Д. Хендрик
82'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Р. Брэди
82'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. О'Ши
80'
Желтая карточка
Д. Найт
76'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Айда
76'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Моламби
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Г. Бэйл
67'
Желтая карточка
К. Мур
65'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
62'
59'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Хорган
Желтая карточка
Б. Дэвис
50'
38'
Желтая карточка
Д. Моламби
Желтая карточка
Д. Моррел
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-2-3
12
Уорд
6
Родон
16
Норрингтон-Дэвис
2
Мефам
4
Дэвис
3
Уильямс
7
Брукс
20
Джеймс
11
Бэйл
4-5-1
23
Рэндольф
4
О'Ши
21
Лонг
2
Доэрти
4
Даффи
11
МакКлин
6
Моламби
12
Хорган
13
Хендрик
11
Брэди
10
Айда
7
Брукс
9
Робертс
9
Робертс
7
Брукс
16
Норрингтон-Дэвис
13
Мур
13
Мур
16
Норрингтон-Дэвис
12
Хорган
8
Найт
8
Найт
12
Хорган
11
Брэди
21
Бирн
21
Бирн
11
Брэди
6
Моламби
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Моламби
4
О'Ши
3
О'Доуда
3
О'Доуда
4
О'Ши
10
Айда
9
Коллинс
9
Коллинс
10
Айда
Остались в запасе
Уэльс
Ирландия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Рабби Матондо
ПВ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Рабби Матондо
ПВ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Уэльс - Ирландия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Петр Арделеану
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Уэльс
Ирландия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+