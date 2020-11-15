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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Босния и Герцеговина
Нидерланды - Босния и Герцеговина: обзор матча 15 ноября 2020
Нидерланды
15.11.2020, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа A1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
6'
Д. Вейналдум
14'
Д. Вейналдум
55'
М. Депай
63'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Босния и Герцеговина
90'
Замена
А. Жиликич
️️️️
М. Пьянич
Замена
К. Стенгс
️️️️
С. Бергейс
89'
88'
Желтая карточка
С. Саничанин
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Вейндал
79'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Депай
79'
78'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Р. Крунич
78'
Замена
Б. Татар
️️️️
Э. Вишча
Желтая карточка
Д. Классен
68'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Вейналдум
64'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дюмфрис
64'
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Превляк
Пас отдал
Э. Вишча
61'
Замена
В. Данилович
️️️️
А. Гояк
61'
Замена
С. Превляк
️️️️
А. Ходжич
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Дюмфрис
55'
39'
Желтая карточка
Д. Тодорович
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
С. Бергейс
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Дюмфрис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Нидерланды
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Адван Кадушич
ЦЗ
18
Владан Данилович
ЦП
20
Стипе Лончар
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
8
Беньямин Татар
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
3-4-1-2
13
Крул
17
Блинд
6
де Врей
5
Вейндал
21
де Йонг
8
Вейналдум
11
Бергейс
22
Дюмфрис
14
Классен
9
де Йонг
10
Депай
4-4-1-1
12
Сехич
17
Саничанин
4
Тодорович
19
Ципетич
5
Колашинац
8
Крунич
10
Гояк
13
Цимирот
10
Пьянич
19
Вишча
18
Ходжич
11
Бергейс
11
Стенгс
11
Стенгс
11
Бергейс
5
Вейндал
12
ван Анхолт
12
ван Анхолт
5
Вейндал
22
Дюмфрис
2
Хатебур
2
Хатебур
22
Дюмфрис
8
Вейналдум
0
ван де Бек
0
ван де Бек
8
Вейналдум
10
Депай
11
Промес
11
Промес
10
Депай
10
Гояк
18
Данилович
18
Данилович
10
Гояк
19
Вишча
8
Татар
8
Татар
19
Вишча
8
Крунич
17
Рахманович
17
Рахманович
8
Крунич
10
Пьянич
5
Жиликич
5
Жиликич
10
Пьянич
18
Ходжич
9
Превляк
9
Превляк
18
Ходжич
Остались в запасе
Нидерланды
Босния и Герцеговина
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Марко Бизот
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
2
Адван Кадушич
ЦЗ
22
Кенан Пирич
ВР
21
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
Остались в запасе
23
Жоэль Дроммел
ВР
13
Марко Бизот
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
2
Адван Кадушич
ЦЗ
22
Кенан Пирич
ВР
21
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Душан Байевич
Статистика матча Нидерланды - Босния и Герцеговина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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