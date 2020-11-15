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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Енисей
Динамо Бр - Енисей: обзор матча 15 ноября 2020
Динамо Бр
15.11.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Енисей
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Укомский
90'
+1
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Циберкин
82'
Желтая карточка
А. Сапаев
78'
78'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
Замена
Д. Никитин
️️️️
Ю. Першин
68'
Замена
А. Циберкин
️️️️
В. Дрогунов
65'
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Агуреев
46'
45'
Желтая карточка
А. Саная
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
9
Даниил Агуреев
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
4-1-1-3-1
95
Вамбольт
10
Дрогунов
12
Сапаев
23
Васильев
29
Хайманов
21
Крючков
5
Валикаев
10
Першин
9
Агуреев
10
Мараев
11
Укомский
3-3-2-1-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
96
Рукас
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
2
Кичин
27
Сахаров
21
Раздорских
19
Глушков
32
Саная
10
Дрогунов
21
Циберкин
21
Циберкин
10
Дрогунов
9
Агуреев
4
Баранов
4
Баранов
9
Агуреев
11
Укомский
20
Пикатов
20
Пикатов
11
Укомский
Циберкин
14
Сорокин
14
Сорокин
Циберкин
10
Першин
5
Никитин
5
Никитин
10
Першин
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
Остались в запасе
Динамо Бр
Енисей
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
7
Алексей Шебанов
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Динамо Бр - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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