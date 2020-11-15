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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Норвегия
Румыния - Норвегия: онлайн-трансляция 15 ноября 2020
Румыния
15.11.2020, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа B1, 5 тур
3 : 0
Тех. поражение
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
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Румыния
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