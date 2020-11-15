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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Израиль
Чехия - Израиль: обзор матча 15 ноября 2020
Чехия
15.11.2020, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа B2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
7'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Израиль
Замена
Б. Докал
️️️️
В. Дарида
89'
86'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Э. Голаса
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Янкто
82'
81'
Красная карточка
А. Атем Эльхамед
73'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Д. Перец
Замена
Я. Копиц
️️️️
Л. Масопуст
62'
Замена
М. Крменчик
️️️️
З. Ондрашек
62'
46'
Замена
С. Менахем
️️️️
Т. Тавата
46'
Замена
Н. Лави
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
З. Ондрашек
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
В. Цоуфал
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
9
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
19
Ор Дадья
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
17
Матею
24
Брабец
6
Калас
5
Цоуфал
22
Соучек
21
Крал
14
Янкто
8
Дарида
12
Масопуст
9
Ондрашек
4-1-3-1-1
18
Марсиано
2
Даса
21
Тиби
13
Тавата
4
Эльхамед
4
Биттон
8
Перец
20
Голаса
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
12
Масопуст
13
Копиц
13
Копиц
12
Масопуст
8
Дарида
9
Докал
9
Докал
8
Дарида
9
Ондрашек
11
Крменчик
11
Крменчик
9
Ондрашек
14
Янкто
10
Выдра
10
Выдра
14
Янкто
13
Тавата
3
Менахем
3
Менахем
13
Тавата
20
Голаса
16
Абу Фани
16
Абу Фани
20
Голаса
6
Натхо
6
Лави
6
Лави
6
Натхо
8
Перец
12
Вайссман
12
Вайссман
8
Перец
Остались в запасе
Чехия
Израиль
3
Томаш Голеш
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
7
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
5
Орель Дгани
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
14
Йонатан Коэн
ЦФ
19
Ор Дадья
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
7
Антонин Барак
АП
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
14
Йонатан Коэн
ЦФ
19
Ор Дадья
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Чехия - Израиль
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Тедди
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