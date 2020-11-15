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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Англия
Бельгия - Англия: обзор матча 15 ноября 2020
Бельгия
15.11.2020, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
2 : 0
Завершен
Англия
10'
Ю. Тилеманс
24'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Англия
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мертенс
83'
70'
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Триппьер
69'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
М. Маунт
Желтая карточка
Т. Менье
54'
Желтая карточка
Я. Вертонген
51'
46'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
А. Витсель
44'
38'
Замена
Б. Сака
️️️️
Б. Чилвел
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
24'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Р. Лукаку
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
22
Насер Шадли
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
16
Майкл Кин
ЦЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
14
Гарри Уинкс
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Джейдон Санчо
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
5
Вертонген
18
Денайе
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
8
Тилеманс
16
Азар
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
15
Дайер
15
Мингс
2
Уокер
4
Райс
3
Чилвел
8
Хендерсон
19
Маунт
17
Грилиш
9
Кейн
14
Мертенс
26
Прат
26
Прат
14
Мертенс
19
Маунт
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
19
Маунт
12
Триппьер
17
Санчо
17
Санчо
12
Триппьер
8
Хендерсон
14
Уинкс
14
Уинкс
8
Хендерсон
3
Чилвел
7
Сака
7
Сака
3
Чилвел
Остались в запасе
Бельгия
Англия
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
22
Насер Шадли
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
7
Фил Фоден
ЛВ
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
16
Майкл Кин
ЦЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
22
Насер Шадли
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
7
Фил Фоден
ЛВ
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
16
Майкл Кин
ЦЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Бельгия - Англия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Король Бодуэн
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