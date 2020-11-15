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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Шотландия
Словакия - Шотландия: обзор матча 15 ноября 2020
Словакия
15.11.2020, воскресенье, 17:00
Лига наций, группа B2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Шотландия
32'
Я. Грегуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Шотландия
90'
+3
Желтая карточка
Л. Купер
Желтая карточка
А. Русняк
88'
87'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
С. Армстронг
Желтая карточка
Р. Мазань
78'
68'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Э. Консидайн
Замена
А. Русняк
️️️️
М. Гамшик
67'
Желтая карточка
О. Дуда
65'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Ю. Куцка
61'
Желтая карточка
П. Пекарик
56'
Желтая карточка
Ю. Куцка
44'
41'
Желтая карточка
Д. МакГинн
ГОЛ! 1:0!
Я. Грегуш
Пас отдал
П. Пекарик
32'
30'
Желтая карточка
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Словакия
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
11
Павол Шафранко
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
3-4-1-1
12
Родак
16
Мазань
14
Шкриньяр
2
Пекарик
6
Грегуш
17
Гамшик
13
Грошовски
19
Куцка
8
Дуда
21
Дуриш
4-4-1-1
21
Гордон
16
Купер
23
Консидайн
16
Маккена
6
Тирни
7
МакГинн
22
Палмер
23
МакЛин
17
Армстронг
11
Кристи
9
МакБарни
19
Куцка
22
Лоботка
22
Лоботка
19
Куцка
17
Гамшик
10
Русняк
10
Русняк
17
Гамшик
17
Армстронг
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
17
Армстронг
23
Консидайн
20
Гриффитс
20
Гриффитс
23
Консидайн
Остались в запасе
Словакия
Шотландия
11
Павол Шафранко
ЦФ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
11
Павол Шафранко
ЦФ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Словакия - Шотландия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Хэмпден Парк
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