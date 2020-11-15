Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сеара
Гремио - Сеара: обзор матча 15 ноября 2020
Гремио
15.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
4 : 2
Завершен
Сеара
20'
J. Pyerre
33'
Пепе
40'
D. Souza
70'
Д. Чурин
90+1'
T. Pagnussat
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сеара
90'
+5
Желтая карточка
В. Жакаре
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
T. Pagnussat
Желтая карточка
Д. Брас
88'
83'
Желтая карточка
П. Наресси
79'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Клебер
78'
Замена
П. Наресси
️️️️
F.
Замена
Л. Силва
️️️️
Дарлан
77'
Замена
Тасиано
️️️️
Матеузиньо
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Чурин
70'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Пепе
70'
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
70'
46'
Замена
Шарлес
️️️️
R.
ГОЛ! 3:0!
D. Souza
Пас отдал
Л. Фернандо
40'
ГОЛ! 2:0!
Пепе
Пас отдал
Л. Фернандо
33'
ГОЛ! 1:0!
J. Pyerre
20'
Замена
Д. Брас
️️️️
П. Миранда
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
9
Клебер
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
16
Тасиано
ЦП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
1
Richard
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Барбоза
97
28
Миранда
37
Дарлан
19
Фернандо
2
Матеузиньо
11
Пепе
4
1
7
21
3-1-1-5
2
Хавьер
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
23
Гонсалвеш
19
1
3
8
70
7
9
Чурин
9
Чурин
7
11
Пепе
22
22
11
Пепе
37
Дарлан
16
Силва
16
Силва
37
Дарлан
28
Миранда
44
Брас
44
Брас
28
Миранда
2
Матеузиньо
16
Тасиано
16
Тасиано
2
Матеузиньо
8
35
Шарлес
35
Шарлес
8
19
6
Наресси
6
Наресси
19
9
Клебер
9
Визеу
9
Визеу
9
Клебер
Остались в запасе
Гремио
Сеара
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Остались в запасе
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Гремио - Сеара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Гремио
Сеара
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+