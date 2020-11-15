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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Велес
Крылья Советов - Велес: обзор матча 15 ноября 2020
Крылья Советов
15.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Велес
81'
Е. Голенков
87'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Велес
Замена
М. Карпов
️️️️
И. Сергеев
90'
+3
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Комбаров
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
87'
85'
Желтая карточка
Р. Фищенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
81'
74'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
66'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Цыпченко
65'
59'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
А. Галоян
58'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
44'
Желтая карточка
А. Галоян
Желтая карточка
А. Гацкан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
22
Кирилл Родионов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-4-1-2
39
Фролов
2
Полуяхтов
47
Божин
3
Солдатенков
23
Комбаров
8
Витюгов
8
Гацкан
70
Кабутов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
33
Сергеев
4-3-1-1
93
Городовой
24
Кахидзе
80
Климов
3
Ботака-Иобома
17
Котов
8
Майга
6
Фищенко
5
Осипов
21
Галоян
21
Баев
33
Сергеев
51
Карпов
51
Карпов
33
Сергеев
23
Комбаров
23
Чернов
23
Чернов
23
Комбаров
10
Цыпченко
69
Голенков
69
Голенков
10
Цыпченко
21
Галоян
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
21
Галоян
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
Остались в запасе
Крылья Советов
Велес
22
Бахадур Соколов
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
99
Владимир Грачев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Данила Поляков
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
22
Бахадур Соколов
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
Остались в запасе
99
Владимир Грачев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Данила Поляков
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Крылья Советов - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Солидарность Арена
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