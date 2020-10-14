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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Нидерланды
Италия - Нидерланды: обзор матча 14 октября 2020
Италия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды
16'
Л. Пеллегрини
25'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Нидерланды
Желтая карточка
М. Кен
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Депай
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
80'
77'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Блинд
Замена
А. Флоренци
️️️️
Л. Пеллегрини
72'
Замена
М. Локателли
️️️️
М. Верратти
56'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
55'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. ван де Бек
Желтая карточка
М. Верратти
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Н. Барелла
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Италия
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Стефано Сенси
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Франческо Капуто
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Райан Бабел
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
4
Спинаццола
3
Кьеллини
19
Бонуччи
13
Д'Амброзио
6
Верратти
18
Барелла
8
Жоржиньо
14
Кьеза
10
Пеллегрини
17
Иммобиле
3-2-3-2
13
Силлессен
4
ван Дейк
6
де Врей
2
Хатебур
5
Аке
17
Блинд
21
де Йонг
8
Вейналдум
0
ван де Бек
10
Депай
9
де Йонг
10
Пеллегрини
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Пеллегрини
6
Верратти
5
Локателли
5
Локателли
6
Верратти
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
17
Блинд
2
Велтман
2
Велтман
17
Блинд
10
Депай
19
Бабел
19
Бабел
10
Депай
Остались в запасе
Италия
Нидерланды
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Доменико Берарди
ПВ
23
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
20
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Калвин Стенгс
ПВ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Доменико Берарди
ПВ
23
Франческо Капуто
ЦФ
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Калвин Стенгс
ПВ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Италия - Нидерланды
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Атлети Адзурри
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