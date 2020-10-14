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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Израиль
Словакия - Израиль: обзор матча 14 октября 2020
Словакия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B2, 4 тур
2 : 3
Завершен
Израиль
16'
М. Гамшик
38'
Р. Мак
68'
Э. Захави
76'
Э. Захави
89'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Израиль
90'
+3
Замена
И. Начмиас
️️️️
О. Дгани
89'
ГОЛ! 2:3!
Э. Захави
Пас отдал
Э. Голаса
76'
ГОЛ! 2:2!
Э. Захави
Пас отдал
Э. Голаса
Замена
Я. Грегуш
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Р. Боженик
71'
69'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Кандиль
68'
ГОЛ! 2:1!
Э. Захави
Пас отдал
М. Соломон
63'
Желтая карточка
О. Дгани
58'
Замена
Н. Лави
️️️️
Б. Натхо
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Р. Мак
56'
46'
Замена
О. Арад
️️️️
Ш. Йейни
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
О. Дуда
38'
Желтая карточка
О. Дуда
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Доминик Грейф
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
11
Павол Шафранко
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Нета Лави
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
9
Диа Саба
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-3-2-1
23
Грейф
4
Вальент
3
Вавро
16
Мазань
2
Пекарик
17
Гамшик
10
Русняк
13
Грошовски
20
Мак
8
Дуда
9
Боженик
3-1-3-1-2
18
Марсиано
2
Даса
5
Дгани
21
Тиби
13
Кандиль
13
Йейни
6
Натхо
20
Голаса
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
9
Боженик
11
Шафранко
11
Шафранко
9
Боженик
8
Дуда
6
Грегуш
6
Грегуш
8
Дуда
20
Мак
17
Гараслин
17
Гараслин
20
Мак
6
Натхо
6
Лави
6
Лави
6
Натхо
13
Йейни
4
Арад
4
Арад
13
Йейни
5
Дгани
5
Начмиас
5
Начмиас
5
Дгани
13
Кандиль
12
Вайссман
12
Вайссман
13
Кандиль
Остались в запасе
Словакия
Израиль
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Илай Элмкиес
ЦП
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Илай Элмкиес
ЦП
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Словакия - Израиль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Тедди
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