Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Болгария - Уэльс
Болгария - Уэльс: обзор матча 14 октября 2020
Болгария
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B4, 4 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
85'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Уэльс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Уильямс
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
Н. Уильямс
Замена
Б. Карагерен
️️️️
К. Десподов
84'
80'
Замена
А. Дэвис
️️️️
У. Хеннесси
Замена
И. Иса
️️️️
Б. Краев
75'
72'
Замена
Д. Левитт
️️️️
М. Смит
72'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Уилсон
Желтая карточка
К. Димитров
59'
54'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
Я. Карабелев
53'
Желтая карточка
Сисиньо
51'
50'
Желтая карточка
Д. Джеймс
49'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Замена
А. Цветков
️️️️
К. Малинов
46'
28'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
10
Божидар Краев
ЦП
11
Янис Карабелев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
17
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-4-1-1
13
Михайлов
14
Недялков
4
Терзиев
5
Димитров
6
Сисиньо
10
Краев
16
Малинов
8
Неделев
11
Карабелев
11
Десподов
17
Йомов
3-2-1-2-1
1
Хеннесси
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
3
Уильямс
4
Дэвис
26
Смит
20
Джеймс
8
Уилсон
9
Робертс
11
Десподов
9
Карагерен
9
Карагерен
11
Десподов
16
Малинов
22
Цветков
22
Цветков
16
Малинов
10
Краев
19
Иса
19
Иса
10
Краев
26
Смит
23
Левитт
23
Левитт
26
Смит
20
Джеймс
17
Матондо
17
Матондо
20
Джеймс
1
Хеннесси
21
Дэвис
21
Дэвис
1
Хеннесси
8
Уилсон
18
Уильямс
18
Уильямс
8
Уилсон
Остались в запасе
Болгария
Уэльс
23
Мартин Луков
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
23
Пламен Илиев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
23
Мартин Луков
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
23
Пламен Илиев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Болгария - Уэльс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Васил Левски
Новости команд
Все
Болгария
Уэльс
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+