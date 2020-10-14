Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Австрия
Румыния - Австрия: обзор матча 14 октября 2020
Румыния
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
76'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Австрия
90'
+6
Желтая карточка
Д. Алаба
90'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Г. Янку
️️️️
Н. Станчу
83'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Ч. Деяк
83'
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Шепф
Пас отдал
К. Баумгартнер
76'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
Я. Хаджи
️️️️
А. Митрица
76'
76'
Замена
Р. Ранфтль
️️️️
А. Шепф
71'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Замена
К. Кешеру
️️️️
Д. Алибек
62'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
А. Максим
62'
60'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Желтая карточка
А. Буркэ
56'
53'
Замена
С. Пош
️️️️
М. Хинтереггер
Желтая карточка
Ч. Деяк
34'
8'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
5
Михай Баласа
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Австрия
12
Павао Перван
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Австрия
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
4-5-1
12
Тэтэрушану
11
Банку
5
Баласа
15
Буркэ
3
Тошка
18
Марин
10
Станчу
10
Максим
17
Деяк
22
Митрица
7
Алибек
4-1-3-1-1
12
Перван
19
Ляйнер
4
Хинтереггер
8
Алаба
3
Драгович
14
Баумгартлингер
26
Шепф
4
Шлагер
6
Илсанкер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
10
Максим
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
10
Максим
22
Митрица
10
Хаджи
10
Хаджи
22
Митрица
10
Станчу
19
Янку
19
Янку
10
Станчу
17
Деяк
17
Пушкаш
17
Пушкаш
17
Деяк
7
Алибек
13
Кешеру
13
Кешеру
7
Алибек
4
Хинтереггер
5
Пош
5
Пош
4
Хинтереггер
14
Баумгартлингер
10
Гриллич
10
Гриллич
14
Баумгартлингер
26
Шепф
8
Ранфтль
8
Ранфтль
26
Шепф
11
Грегоритч
9
Калайджич
9
Калайджич
11
Грегоритч
Остались в запасе
Румыния
Австрия
16
Давид Лазар
ВР
2
Александру Крету
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Рэдой
7
Адриан Грбич
ЦФ
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Давид Лазар
ВР
2
Александру Крету
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
Остались в запасе
7
Адриан Грбич
ЦФ
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Румыния - Австрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Илие Оана
Новости команд
Все
Румыния
Австрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+