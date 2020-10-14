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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Швеция
Португалия - Швеция: обзор матча 14 октября 2020
Португалия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
3 : 0
Завершен
Швеция
21'
Б. Силва
44'
Д. Жота
72'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Швеция
89'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Кулушевски
89'
Замена
М. Ольссон
️️️️
М. Берг
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Фернандеш
88'
Замена
Рафа
️️️️
Д. Жота
87'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
85'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Карвалью
80'
79'
Желтая карточка
М. Берг
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Феликс
76'
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Силва
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
Пас отдал
В. Карвалью
72'
62'
Желтая карточка
П. Янссон
62'
Замена
А. Исак
️️️️
Р. Квайсон
57'
Желтая карточка
К. Ольссон
54'
Замена
М. Юханссон
️️️️
М. Лустиг
Желтая карточка
Д. Жота
52'
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Ж. Канселу
44'
36'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Д. Жота
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Португалия
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
4-2-3-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
13
Перейра
14
Карвалью
21
Жота
8
Фернандеш
10
Силва
10
Феликс
4-3-1-2
1
Ольсен
3
Линделеф
18
Янссон
2
Лустиг
5
Бенгтссон
20
Ольссон
21
Кулушевски
13
Экдаль
17
Классон
22
Квайсон
9
Берг
14
Карвалью
8
Моутинью
8
Моутинью
14
Карвалью
8
Фернандеш
16
Саншеш
16
Саншеш
8
Фернандеш
21
Жота
15
Рафа
15
Рафа
21
Жота
10
Силва
9
Силва
9
Силва
10
Силва
10
Феликс
19
Поденсе
19
Поденсе
10
Феликс
9
Берг
18
Ольссон
18
Ольссон
9
Берг
2
Лустиг
2
Юханссон
2
Юханссон
2
Лустиг
21
Кулушевски
7
Ларссон
7
Ларссон
21
Кулушевски
22
Квайсон
9
Исак
9
Исак
22
Квайсон
Остались в запасе
Португалия
Швеция
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Португалия - Швеция
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Жозе Алваладе
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