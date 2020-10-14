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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Дания
Англия - Дания: обзор матча 14 октября 2020
Англия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дания
35'
К. Эриксен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Дания
88'
Замена
М. Йенсен
️️️️
П. Хейбьерг
Желтая карточка
К. Филлипс
87'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
85'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
76'
73'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Маунт
73'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
М. Рэшфорд
72'
46'
Замена
Занка
️️️️
А. Кристенсен
46'
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Сков
45'
+1
Желтая карточка
П. Хейбьерг
38'
Желтая карточка
А. Кристенсен
37'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Дольберг
Замена
Т. Мингс
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
36'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Эриксен
Вторая желтая
Г. Магуайр
32'
Желтая карточка
Г. Магуайр
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
16
Коди
24
Джеймс
4
Райс
14
Филлипс
18
Мэйтленд-Найлс
11
Рэшфорд
19
Маунт
9
Кейн
2-1-2-2-3
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
24
Сков
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
12
Дольберг
11
Рэшфорд
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
11
Рэшфорд
19
Маунт
17
Санчо
17
Санчо
19
Маунт
18
Мэйтленд-Найлс
15
Мингс
15
Мингс
18
Мэйтленд-Найлс
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
9
Брейтуэйт
3
Вестергор
3
Вестергор
9
Брейтуэйт
24
Сков
5
Меле
5
Меле
24
Сков
13
Кристенсен
13
Занка
13
Занка
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
7
Йенсен
7
Йенсен
23
Хейбьерг
12
Дольберг
23
Систо
23
Систо
12
Дольберг
Остались в запасе
Англия
Дания
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Англия - Дания
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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