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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Франция
Хорватия - Франция: обзор матча 14 октября 2020
Хорватия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
1 : 2
Завершен
Франция
65'
Н. Влашич
8'
А. Гризманн
79'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Франция
Желтая карточка
Д. Ловрен
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
П. Погба
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Гризманн
83'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Л. Динь
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Влашич
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Динь
Замена
️️️️
И. Перишич
78'
74'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Рабьо
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
Пас отдал
Й. Брекало
65'
63'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
К. Толиссо
63'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Марсьяль
Замена
А. Будимир
️️️️
Б. Петкович
61'
Желтая карточка
Ф. Уремович
57'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Бадель
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
5'
Желтая карточка
Л. Динь
Желтая карточка
Н. Влашич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Уссем Ауа
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-3-1
1
Ливакович
3
Баришич
6
Ловрен
2
Уремович
21
Вида
19
Бадель
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
13
Влашич
17
Петкович
4-3-3
1
Льорис
3
Менди
4
Варан
5
Лангле
3
Динь
12
Толиссо
14
Рабьо
15
Н'Зонзи
7
Гризманн
10
Мбаппе
11
Марсьяль
15
Пашалич
7
Брекало
7
Брекало
15
Пашалич
19
Бадель
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Бадель
17
Петкович
11
Будимир
11
Будимир
17
Петкович
13
Влашич
9
Крамарич
9
Крамарич
13
Влашич
3
Динь
21
Эрнандес
21
Эрнандес
3
Динь
14
Рабьо
6
Погба
6
Погба
14
Рабьо
12
Толиссо
6
Камавинга
6
Камавинга
12
Толиссо
11
Марсьяль
7
Коман
7
Коман
11
Марсьяль
7
Гризманн
9
Жиру
9
Жиру
7
Гризманн
Остались в запасе
Хорватия
Франция
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Хорватия - Франция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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