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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Северная Ирландия
Норвегия - Северная Ирландия: обзор матча 14 октября 2020
Норвегия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
68'
С. Даллас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Северная Ирландия
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Э. Холанд
87'
85'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Томпсон
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Эдегор
78'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
75'
75'
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Вашингтон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Даллас
Пас отдал
С. Страндберг
68'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
М. Норманн
65'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
65'
Желтая карточка
Д. Кинг
62'
60'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Сэйвилл
60'
Замена
С. Даллас
️️️️
М. Смит
46'
Замена
К. МакЛафлин
️️️️
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
8
Сандер Берге
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Норвегия
13
Сондре Россбах
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
19
Джоэл Купер
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Хансен
17
Мелинг
3
Айер
4
Страндберг
14
Эльабделлауи
21
Норманн
8
Берге
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Кинг
9
Холанд
4-3-2
23
Карсон
22
Фланаган
5
Эванс
13
Эванс
4
Баллард
3
Фергюсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
21
Магеннис
10
Эдегор
17
Линнес
17
Линнес
10
Эдегор
9
Холанд
19
Хенриксен
19
Хенриксен
9
Холанд
21
Норманн
8
Мидтсьё
8
Мидтсьё
21
Норманн
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
18
Смит
14
Даллас
14
Даллас
18
Смит
6
Сэйвилл
17
МакНэйр
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
5
Эванс
2
МакЛафлин
2
МакЛафлин
5
Эванс
6
Томпсон
8
Дэвис
8
Дэвис
6
Томпсон
11
Вашингтон
18
Уит
18
Уит
11
Вашингтон
Остались в запасе
Норвегия
Северная Ирландия
10
Йенс Хеуге
ЛВ
13
Сондре Россбах
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
19
Джоэл Купер
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
10
Йенс Хеуге
ЛВ
13
Сондре Россбах
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
Остались в запасе
19
Джоэл Купер
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Норвегия - Северная Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Уллеваал
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