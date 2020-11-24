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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Хаддерсфилд Таун
Уиком Уондерерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 ноября 2020
Уиком Уондерерс
24.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Хаддерсфилд Таун
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Адениран
80'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Ф. Оньединма
80'
70'
Замена
Д. Уорд
️️️️
А. Дьякаби
Замена
Д. Хорган
️️️️
С. Кашкет
68'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Д. Гейп
59'
46'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
C. Schindler
44'
Желтая карточка
М. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
27
Адама Дьякаби
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
Стюарт
20
Найт
15
Гейп
44
Оньединма
35
Адениран
6
Томпсон
2
Гриммер
20
Кашкет
20
Акинфенва
3-1-5-1
1
Шофилд
23
Сарр
26
15
Тоффоло
6
Эйтинг
27
Дьякаби
6
Хогг
7
Бакуна
27
О'Брайен
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
15
Гейп
7
Уилер
7
Уилер
15
Гейп
44
Оньединма
9
Самуэль
9
Самуэль
44
Оньединма
20
Кашкет
7
Хорган
7
Хорган
20
Кашкет
35
Адениран
12
МакКлири
12
МакКлири
35
Адениран
26
19
Стирмен
19
Стирмен
26
27
Дьякаби
25
Уорд
25
Уорд
27
Дьякаби
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
9
Анис Мехмети
АП
22
Ник Фримен
ЦП
0
Curtis Anderson
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
11
Kieran Phillips
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
9
Анис Мехмети
АП
22
Ник Фримен
ЦП
0
Curtis Anderson
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
11
Kieran Phillips
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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