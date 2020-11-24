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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - РБ Лейпциг
ПСЖ - РБ Лейпциг: обзор матча 24 ноября 2020
ПСЖ
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
11'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - РБ Лейпциг
Замена
М. Кен
️️️️
К. Мбаппе
90'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Неймар
90'
Желтая карточка
М. Верратти
84'
Замена
М. Верратти
️️️️
А. Эррера
83'
Желтая карточка
А. Эррера
82'
Желтая карточка
Рафинья
77'
74'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
64'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Рафинья
️️️️
А. Ди Мария
64'
63'
Замена
В. Орбан
️️️️
Н. Мукиэле
Желтая карточка
Л. Паредес
41'
Желтая карточка
Неймар
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
11'
2'
Желтая карточка
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
5
Баккер
22
Диалло
5
Маркиньос
24
Флоренци
5
Паредес
2
Перейра
21
Эррера
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-2-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Конате
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Забитцер
21
Айдара
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
11
Ди Мария
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ди Мария
21
Эррера
6
Верратти
6
Верратти
21
Эррера
10
Неймар
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Неймар
10
Мбаппе
9
Кен
9
Кен
10
Мбаппе
20
Ольмо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
20
Ольмо
20
Мукиэле
4
Орбан
4
Орбан
20
Мукиэле
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
Остались в запасе
ПСЖ
РБ Лейпциг
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Томас Тухель
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Остались в запасе
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча ПСЖ - РБ Лейпциг
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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