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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Брентфорд
Барнсли - Брентфорд: обзор матча 24 ноября 2020
Барнсли
24.11.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
66'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Брентфорд
87'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
87'
Замена
С. Годдос
️️️️
Т. Фосу
77'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Моуатт
71'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Чаплин
71'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
М. Йенсен
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фризер
59'
46'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
Желтая карточка
К. Чаплин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-3-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
18
Янссон
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
24
Фосу
17
Тони
20
Моуатт
29
Одуор
29
Одуор
20
Моуатт
8
Чаплин
20
Адебойежо
20
Адебойежо
8
Чаплин
28
Фризер
16
Томас
16
Томас
28
Фризер
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
24
Фосу
7
Годдос
7
Годдос
24
Фосу
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
Остались в запасе
Барнсли
Брентфорд
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Барнсли - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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