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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 24 ноября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 2
Завершен
Ротерхэм
20'
И. Хаир
45+1'
Б. Осайи-Самуэль
45+3'
Л. Дайкс (П)
38'
М. Смит
84'
Ф. Ладапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
М. Крукс
84'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ладапо
84'
Замена
Д. Херст
️️️️
У. Хардинг
80'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
Замена
А. Адома
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
79'
74'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
К. Вассел
Замена
T. Carroll
️️️️
G. Cameron
66'
Замена
М. Бонн
️️️️
К. Уиллок
60'
59'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Ф. Джозефзун
46'
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Барласер
46'
Замена
Д. Линдси
️️️️
T. Clarke
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Дайкс
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Б. Уайлс
ГОЛ! 2:1!
Б. Осайи-Самуэль
Пас отдал
G. Cameron
45'
+1
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
У. Хардинг
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
23
Мастерсон
5
Барбе
22
Хямяляйнен
29
Какай
26
Осайи-Самуэль
5
10
Хаир
16
Уиллок
4
Болл
13
Дайкс
2-2-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
4
Барласер
26
Уайлс
9
Вассел
8
Джозефзун
20
3
15
5
11
11
5
16
Уиллок
9
Бонн
9
Бонн
16
Уиллок
26
Осайи-Самуэль
37
Адома
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
8
Джозефзун
4
4
8
Джозефзун
15
29
Линдси
29
Линдси
15
4
Барласер
25
Крукс
25
Крукс
4
Барласер
45
Хардинг
15
Херст
15
Херст
45
Хардинг
9
Вассел
45
Ладапо
45
Ладапо
9
Вассел
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Billy Jones
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Billy Jones
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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