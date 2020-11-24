Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - Севилья
Краснодар - Севилья: обзор матча 24 ноября 2020
Краснодар
24.11.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
56'
Вандерсон
4'
И. Ракитич
90+5'
М. Эль-Хаддади
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Севилья
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Хаддади
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Кабелла
85'
Замена
Е. Чернов
️️️️
В. Классон
84'
72'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Л. Окампос
72'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Т. Вилена
️️️️
К. Ольссон
67'
Замена
Ари
️️️️
М. Берг
67'
61'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
61'
Замена
К. Рекик
️️️️
С. Эскудеро
59'
Травма
С. Эскудеро
57'
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
К. Ольссон
56'
53'
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Родригес
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Сулейманов
46'
Желтая карточка
М. Сулейманов
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
4-2-2-2
1
Городов
2
Рамирес
31
Кайо
14
Мартынович
8
Смольников
18
Газинский
8
Ольссон
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
93
Сулейманов
4-1-1-2-2
31
Вацлик
8
Гудель
34
Карлос
23
Кунде
18
Эскудеро
5
Фернандо
11
Ракитич
14
Родригес
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
7
Классон
23
Чернов
23
Чернов
7
Классон
8
Ольссон
52
Вилена
52
Вилена
8
Ольссон
5
Кабелла
47
Уткин
47
Уткин
5
Кабелла
33
Берг
39
Ари
39
Ари
33
Берг
93
Сулейманов
94
Вандерсон
94
Вандерсон
93
Сулейманов
7
Окампос
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Окампос
18
Эскудеро
4
Рекик
4
Рекик
18
Эскудеро
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
14
Родригес
19
Хордан
19
Хордан
14
Родригес
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
Остались в запасе
Краснодар
Севилья
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Краснодар - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
Севилья
Агкацев стал рекордсменом чемпионата России
15:46
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Селюк выбрал топ-клуб РПЛ для Дзюбы: «Не будет лишним»
14:59
2
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
12:48
5
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
11:35
3
Агкацев стал рекордсменом чемпионата России
15:46
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Селюк выбрал топ-клуб РПЛ для Дзюбы: «Не будет лишним»
14:59
2
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
12:48
5
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
11:35
3
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+