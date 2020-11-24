Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бирмингем Сити
Лутон Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 24 ноября 2020
Лутон Таун
24.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
37'
М. Пирсон
23'
Л. Юткевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Бирмингем Сити
75'
Замена
Ж. Бела
️️️️
С. Хоган
75'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
Г. Ри
73'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Корник
70'
Замена
Д. Монкур
️️️️
E. Lee
61'
60'
Замена
И. Санчес
️️️️
Г. Гарднер
48'
Желтая карточка
Х. Дин
ГОЛ! 1:1!
М. Пирсон
Пас отдал
Г. Ри
37'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
3-1-3-3
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
16
Ри
17
Мпанцу
18
23
Корник
17
Коллинс
3-3-1-2
13
Этеридж
2
Колен
12
Сан Хосе
32
Фрэнд
6
Дин
26
Суньич
4
Робертс
20
Гарднер
10
Юткевич
25
Хоган
23
Корник
18
Кларк
18
Кларк
23
Корник
18
20
Монкур
20
Монкур
18
6
Кларк-Салтер
8
МакГри
8
МакГри
6
Кларк-Салтер
20
Гарднер
10
Санчес
10
Санчес
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
91
Бела
25
Хоган
Остались в запасе
Лутон Таун
Бирмингем Сити
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Лутон Таун - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Бирмингем Сити
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+