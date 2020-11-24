Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Бранн
Русенборг - Бранн: обзор матча 24 ноября 2020
Русенборг
24.11.2020, вторник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 3
Завершен
Бранн
81'
К. Закариассен
90+3'
Х. Орн Ейхолфссон
22'
Р. Тэйлор
23'
Д. Бамба
47'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Бранн
ГОЛ! 2:3!
Х. Орн Ейхолфссон
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
П. Странд
88'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
ГОЛ! 1:3!
К. Закариассен
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
81'
78'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Свендсен
Замена
S. Adegbenro
️️️️
К. Хольс
73'
47'
ГОЛ! 0:3!
С. Свендсен
Пас отдал
Т. Грегор
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Сейде
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бамба
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тэйлор
Пас отдал
П. Странд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
4
Региниуссен
6
Хеденстад
20
Тагсет
16
Закариассен
5
Скьельбред
9
Исламович
35
Сейде
19
Хольс
3-2-2-1-3
24
Кристиансен
4
Форрен
5
Фьолусон
24
Странд
4
Грегор
21
Тэйлор
10
Бармен
11
Бломберг
7
Свендсен
99
Бамба
1
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
19
Хольс
24
24
19
Хольс
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
7
Свендсен
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Свендсен
Остались в запасе
Русенборг
Бранн
12
Сандер Тангвик
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Остались в запасе
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Русенборг - Бранн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+