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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Ференцварош
Ювентус - Ференцварош: обзор матча 24 ноября 2020
Ювентус
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ференцварош
35'
К. Роналду
90+2'
А. Мората
19'
М. Узуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Ференцварош
Желтая карточка
Ф. Кьеза
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
90'
+2
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
83'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Артур
82'
Желтая карточка
Данило
80'
75'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Д. Зигер
75'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Г. Ловренчич
70'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Т. Нгуэн
70'
Замена
Исаэль
️️️️
А. Зубков
67'
Желтая карточка
Д. Зигер
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
У. МакКенни
62'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Бернардески
62'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Куадрадо
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Узуни
Пас отдал
Т. Нгуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Сомалья
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ювентус
20
Франко Исраэль
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
88
Исаэль
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
13
Данило
6
Артур
30
Бентанкур
29
МакКенни
7
Куадрадо
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
4-2-3-1
90
Дибус
5
Фримпонг
2
Хайстер
3
Двали
16
Блажич
7
Сомалья
18
Зигер
21
Зубков
93
Нгуэн
10
Узуни
26
Ловренчич
10
Бернардески
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Бернардески
29
МакКенни
21
Кулушевски
21
Кулушевски
29
МакКенни
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
6
Артур
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Артур
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
26
Ловренчич
21
Ботка
21
Ботка
26
Ловренчич
18
Зигер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
18
Зигер
21
Зубков
88
Исаэль
88
Исаэль
21
Зубков
93
Нгуэн
9
Боли
9
Боли
93
Нгуэн
Остались в запасе
Ювентус
Ференцварош
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Франко Исраэль
ВР
90
Маноло Портанова
АП
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
9
Роко Батурина
ЦФ
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
29
Дьердь Шекси
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Франко Исраэль
ВР
90
Маноло Портанова
АП
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Остались в запасе
9
Роко Батурина
ЦФ
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
29
Дьердь Шекси
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Ювентус - Ференцварош
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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