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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 02 октября 2020
Рандерс
02.10.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
76'
А. Камара
14'
С. Ростед
64'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Брондбю
90'
+1
Желтая карточка
М. Швабе
90'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Уре
Замена
Т. Клюснер
️️️️
M. Nielsen
82'
Замена
И. Салу
️️️️
М. Эго
82'
78'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
Пас отдал
Й. Лауридсен
76'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Лауэнборг
70'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Уре
Пас отдал
Л. Виген
60'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Хедлунд
Замена
С. Гравес
️️️️
М. Греве
45'
+1
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Ростед
Пас отдал
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Исса Салу
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
3-5-3
0
15
Марксен
15
Копплин
10
Хаммершой-Мистрати
28
Ремер
14
Лауэнборг
17
Греве
7
Каллесе
45
Эго
45
Камара
30
Карльгрен
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
5
Юнг
24
Ростед
2
Максе
32
Френдруп
5
Радошевич
14
Менса
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
45
Эго
24
Салу
24
Салу
45
Эго
17
Греве
28
Гравес
28
Гравес
17
Греве
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
14
Лауэнборг
24
Кеинде
24
Кеинде
14
Лауэнборг
0
20
Клюснер
20
Клюснер
0
17
Уре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
17
Уре
15
Хедлунд
13
Виген
13
Виген
15
Хедлунд
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Рандерс - Брондбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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