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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Херенвен
Утрехт - Херенвен: обзор матча 02 октября 2020
Утрехт
02.10.2020, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
44'
Д. Керк
4'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Херенвен
Замена
Д. Арзани
️️️️
С. Густафсон
80'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Б. Рамселар
76'
73'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
О. Батиста Майер
67'
Замена
У. Льянес
️️️️
A. Van Der Heide
Желтая карточка
С. ван де Стрек
48'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Керк
Пас отдал
М. ван дер Маарел
44'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Верман
Пас отдал
R. Kongolo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
3-4-1-2
1
Пас
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
10
Махи
9
Керк
6
Махер
23
Рамселар
49
Буссаид
86
Густафсон
4
4-3-3
22
6
ван Хеке
2
Флоранус
5
4
Бохневич
21
7
Батиста Майер
25
Верман
26
7
ван Берген
9
Верман
86
Густафсон
15
Арзани
15
Арзани
86
Густафсон
23
Рамселар
11
Элиа
11
Элиа
23
Рамселар
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
26
26
Льянес
26
Льянес
26
7
Батиста Майер
5
Дрешевич
5
Дрешевич
7
Батиста Майер
Остались в запасе
Утрехт
Херенвен
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Leon Guwara
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Leon Guwara
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Утрехт - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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