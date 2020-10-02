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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Ливингстон
Данди Юнайтед - Ливингстон: обзор матча 02 октября 2020
Данди Юнайтед
02.10.2020, пятница, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ливингстон
18'
Н. Кларк
53'
J. Guthrie
90'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Ливингстон
90'
+2
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
А. Форрест
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Форрест
Пас отдал
M. Poplatnik
76'
Замена
M. Poplatnik
️️️️
С. Тиффони
Замена
L. Appere
️️️️
A. Spörle
75'
Замена
P. Pawlett
️️️️
L. Chalmers
75'
53'
ГОЛ! 1:1!
J. Guthrie
Пас отдал
M. Bartley
ГОЛ! 1:0!
Н. Кларк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
5
Jon Guthrie
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
31
Jack Newman
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
2-1-2-5
25
Эдвардс
6
Коннолли
66
Батчер
6
Харкс
8
3
19
7
Шенклэнд
10
Кларк
23
2-1-5-2-1
5
0
2
МакКрори
6
28
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
17
Тиффони
14
Форрест
12
3
9
9
3
23
8
8
23
17
Тиффони
99
99
17
Тиффони
14
Форрест
4
МакМиллан
4
МакМиллан
14
Форрест
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Ливингстон
31
Jack Newman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
33
Steve Lawson
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
33
Steve Lawson
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди Юнайтед - Ливингстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Ливингстон
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
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«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
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2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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