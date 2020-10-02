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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 02 октября 2020
Фиорентина
02.10.2020, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
72'
Д. Влахович
42'
Ф. Квальярелла (П)
83'
В. Верре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Замена
Р. Сапонара
️️️️
С. Амрабат
86'
84'
Замена
В. Реджини
️️️️
Т. Ауджелло
84'
Замена
А. Палумбо
️️️️
А. Экдаль
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Верре
Пас отдал
Э. Аудеро
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Кастровилли
82'
73'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Н. Миленкович
72'
70'
Желтая карточка
Л. Тонелли
69'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Г. Рамирес
69'
Замена
М. Лери
️️️️
А. Кандрева
69'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Дамсгор
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Куаме
58'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Квальярелла
25'
Желтая карточка
М. Торсбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Сампдория
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Антонио Палумбо
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
1
Дронговски
3
Бираги
4
Касерес
31
Миленкович
11
Чеккерини
7
Бонавентура
8
Кастровилли
4
Амрабат
14
Кьеза
28
Влахович
8
Куаме
4-3-2-1
25
Аудеро
4
Йошида
26
Тонелли
3
Ауджелло
18
Берешиньски
87
Кандрева
2
Торсбю
8
Экдаль
11
Рамирес
24
Дамсгор
27
Квальярелла
8
Кастровилли
32
Дункан
32
Дункан
8
Кастровилли
4
Амрабат
17
Сапонара
17
Сапонара
4
Амрабат
8
Куаме
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Куаме
87
Кандрева
7
Лери
7
Лери
87
Кандрева
8
Экдаль
5
Палумбо
5
Палумбо
8
Экдаль
3
Ауджелло
13
Реджини
13
Реджини
3
Ауджелло
11
Рамирес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
11
Рамирес
24
Дамсгор
26
Верре
26
Верре
24
Дамсгор
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Остались в запасе
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Артемио Франки
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