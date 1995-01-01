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    Лоренцо Авогадри

    #35 | Вратарь
    Имя Лоренцо
    Фамилия Авогадри
    Состав Без клуба
    Родной город Бергамо
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 августа 2001 (21 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 75
    тыс
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