Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 02 октября 2020
Витория Гимараеш
02.10.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
83'
А. Андре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
90'
+4
Желтая карточка
М. Баксиньо
Желтая карточка
Б. Варела
90'
+2
Желтая карточка
Б. Дуарте
88'
Замена
А. Алмейда
️️️️
R. Quaresma
88'
87'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Кошта
Замена
Н. Хольм
️️️️
Б. Дуарте
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Андре
83'
Желтая карточка
S.
79'
Желтая карточка
E. Suliman
75'
73'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Л. Карлос
68'
Желтая карточка
M.
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
63'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Пепелу
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
4-5-1
14
Варела
37
44
17
77
Сако
18
Пепелу
21
Андре Андре
24
17
10
Эдвардс
19
Дуарте
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
44
2
Баксиньо
5
Рябчук
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
99
23
18
Пепелу
17
Жанвье
17
Жанвье
18
Пепелу
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
19
Дуарте
29
Хольм
29
Хольм
19
Дуарте
17
8
Алмейда
8
Алмейда
17
22
Карлос
33
Кальдерон
33
Кальдерон
22
Карлос
28
Кошта
45
Педру
45
Педру
28
Кошта
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+