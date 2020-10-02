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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 02 октября 2020
ПСЖ
02.10.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
6 : 1
Завершен
Анжер
7'
А. Флоренци
36'
Неймар
48'
Неймар
57'
Ю. Дракслер
71'
И. Гуйе
84'
К. Мбаппе
52'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
ГОЛ! 6:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
П. Сарабия
84'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Верратти
82'
82'
Замена
М. Чо
️️️️
Р. Айт Нури
77'
Замена
В. Мансе
️️️️
А. Бамба
77'
Замена
Т. Мангани
️️️️
П. Капелле
73'
Желтая карточка
Д. Кабо
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
72'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Кимпембе
72'
ГОЛ! 5:1!
И. Гуйе
Пас отдал
Неймар
71'
68'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Тиуб
68'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ю. Дракслер
64'
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
64'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Баккер
57'
52'
ГОЛ! 3:1!
И. Траоре
Пас отдал
П. Капелле
ГОЛ! 3:0!
Неймар
48'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
36'
Желтая карточка
П. Кимпембе
33'
30'
Желтая карточка
С. Баокен
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Паредес
6
Верратти
10
Неймар
7
Дракслер
9
Икарди
10
Мбаппе
3-2-3-1-1
13
Бернардони
21
Айт Нури
4
Павлович
8
Траоре
25
Бамба
77
Эбосс
10
Фульини
29
Кулибали
15
Капелле
9
Тиуб
13
Баокен
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
3
Кимпембе
22
Диалло
22
Диалло
3
Кимпембе
7
Дракслер
5
Гуйе
5
Гуйе
7
Дракслер
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
6
Верратти
7
Сарабия
7
Сарабия
6
Верратти
25
Бамба
15
Мансе
15
Мансе
25
Бамба
9
Тиуб
19
Кабо
19
Кабо
9
Тиуб
21
Айт Нури
50
Чо
50
Чо
21
Айт Нури
15
Капелле
6
Мангани
6
Мангани
15
Капелле
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
44
Кевин Бома
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
44
Кевин Бома
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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