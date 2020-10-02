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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Трабзонспор
Газиантеп - Трабзонспор: обзор матча 02 октября 2020
Газиантеп
02.10.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
90+1'
А. Максим (П)
64'
Г. Кампи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Трабзонспор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максим
90'
+1
90'
Вторая желтая
Флавио
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Тошка
84'
82'
Замена
С. Асан
️️️️
Ж. Перейра
73'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
К. Экубан
73'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Нвакаеме
72'
Желтая карточка
Флавио
Желтая карточка
З. Козули
68'
Замена
К. Эзер
️️️️
Г. Вурал
66'
Замена
З. Козули
️️️️
J.
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кампи
Пас отдал
Ж. Перейра
Желтая карточка
J. Maranhao
62'
Желтая карточка
А. Максим
50'
Желтая карточка
О. Джейлан
45'
+3
27'
Замена
Г. Кампи
️️️️
Э. Ие
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Jefferson
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
23
Марлон
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Газиантеп
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Трабзонспор
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
3-2-3-1
19
Гювенк
12
14
Тошка
27
Кана-Бийик
77
Вурал
3
Джилободжи
18
44
Максим
6
9
Демир
4-4-2
1
Кардешлер
32
Ие
4
Тюркмен
27
Перейра
23
Марлон
8
Бэйкер
81
Экубан
33
Омюр
8
Флавио
9
Нвакаеме
23
Афобе
6
7
Козули
7
Козули
6
77
Вурал
10
Эзер
10
Эзер
77
Вурал
14
Тошка
70
70
14
Тошка
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
32
Ие
37
Кампи
37
Кампи
32
Ие
27
Перейра
61
Асан
61
Асан
27
Перейра
81
Экубан
34
Диабате
34
Диабате
81
Экубан
9
Нвакаеме
7
7
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Газиантеп
Трабзонспор
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Газиантеп - Трабзонспор
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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