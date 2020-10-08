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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Палмейрас
Ботафого - Палмейрас: обзор матча 08 октября 2020
Ботафого
08.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
47'
П. Рауль
53'
А. Кайо
77'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Палмейрас
Желтая карточка
Варлей
90'
+3
Желтая карточка
М. Баби
89'
Замена
Варлей
️️️️
П. Рауль
88'
Желтая карточка
D. Cavalieri
82'
82'
Пенальти не реализован!
Виллиан
77'
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
Пас отдал
Уэсли
74'
Желтая карточка
Л. Лима
Замена
C. Renteria
️️️️
K. Honda
73'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Форстер
73'
Желтая карточка
Г. Сантос
72'
72'
Желтая карточка
М. Роша
Замена
Г. Сантос
️️️️
Руан
66'
64'
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
64'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Майке
56'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 2:0!
А. Кайо
53'
53'
Замена
Г. Верон
️️️️
Рони
53'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
B. Henrique
52'
Замена
R.
️️️️
П. де Паула
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
Пас отдал
Кевин
47'
44'
Желтая карточка
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
16
Руан
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палмейрас
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Jailson
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
97
Enio
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
3-2-1-5
4
Беневенуто
4
Кану
13
Форстер
12
Луис
22
Кевин
8
Кайо
4
16
Руан
17
Баби
18
Рауль
12
3-2-3-3
12
Майке
13
Луан
14
Роша
30
Мело
12
де Паула
33
Рони
23
Вейга
21
Уэсли
11
Виллиан
8
42
16
Руан
8
Сантос
8
Сантос
16
Руан
4
77
77
4
18
Рауль
2
Варлей
2
Варлей
18
Рауль
13
Форстер
8
Калу
8
Калу
13
Форстер
33
Рони
27
Верон
27
Верон
33
Рони
8
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
8
12
Майке
10
Скарпа
10
Скарпа
12
Майке
12
де Паула
18
18
12
де Паула
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
Остались в запасе
Ботафого
Палмейрас
12
Сауло
ВР
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Уго
ЛЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
8
Данило
ОП
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Уго
ЛЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
8
Данило
ОП
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Ботафого - Палмейрас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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