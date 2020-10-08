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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 08 октября 2020
Коламбус
08.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Монреаль
45'
Г. Зардес
24'
Л. Лаппалайнен
73'
B. Krkić (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Монреаль
85'
Замена
S. Shome
️️️️
B. Krkić
Замена
F. Adi
️️️️
Э. Моррис
79'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
78'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
B. Krkić
Замена
H. Jimenez
️️️️
М. Валенсуэла
70'
Замена
E. Boateng
️️️️
Y. Mokhtar
67'
61'
Замена
М. Уррути
️️️️
Л. Лаппалайнен
55'
Желтая карточка
Л. Бинкс
52'
Желтая карточка
J. Luis Corrales
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
45'
42'
Желтая карточка
Ю. Райтала
Желтая карточка
Х. Аффул
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лаппалайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
6
Артур
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Коламбус
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
28
Matt Lampson
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
4-4-1-1
13
Тарбелл
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
6
Менса
10
Моррис
0
6
Артур
7
Сантуш
14
Диас
9
Зардес
3-5-1-1
25
Диоп
4
Бинкс
22
Райтала
16
26
2
Ваньяма
14
Сейдич
2
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
9
16
Валенсуэла
16
16
16
Валенсуэла
14
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Диас
10
Моррис
0
0
10
Моррис
0
24
24
0
9
26
26
9
26
Лаппалайнен
37
Уррути
37
Уррути
26
Лаппалайнен
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
28
Matt Lampson
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
13
Ballou Tabla
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
13
Ballou Tabla
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Коламбус - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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