Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 08 октября 2020
Сан-Хосе
08.10.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
51'
К. Эспиноса
66'
A. RÃos
90+3'
П. Мари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 3:0!
П. Мари
Пас отдал
T. Thompson
90'
+3
Замена
S. Haji
️️️️
К. Эспиноса
88'
Замена
G. Fuentes
️️️️
C. Fierro
85'
Замена
П. Мари
️️️️
N. Lima
85'
81'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
F. Montero
Замена
S. Salinas
️️️️
A. RÃos
77'
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Wondolowski
77'
75'
Красная карточка
E. Godoy
73'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Нервински
72'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
М. Бальдисимо
ГОЛ! 2:0!
A. RÃos
Пас отдал
C. Fierro
66'
61'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
55'
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Т. Риккеттс
53'
Вторая желтая
A. Rose
ГОЛ! 1:0!
К. Эспиноса
Пас отдал
N. Lima
51'
46'
Замена
D. Milinkovic
️️️️
Р. Тейберт
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
45'
+4
18'
Желтая карточка
A. Rose
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-3-4
4
Бисон
26
Юнгвирт
22
24
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
12
25
21
8
2-1-2-1-4
24
2
Нервински
6
Аднан
55
Бальдисимо
24
Овусу
31
Тейберт
11
Дажоме
87
Риккеттс
12
15
4
7
Эспиноса
9
9
7
Эспиноса
21
35
35
21
24
3
Мари
3
Мари
24
8
7
7
8
25
6
6
25
87
Риккеттс
4
Веселинович
4
Веселинович
87
Риккеттс
2
Нервински
21
Рапозо
21
Рапозо
2
Нервински
55
Бальдисимо
26
26
55
Бальдисимо
31
Тейберт
7
7
31
Тейберт
12
9
Бэйр
9
Бэйр
12
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
96
Luis Fernandes
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
32
Isaac Boehmer
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
96
Luis Fernandes
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
Остались в запасе
32
Isaac Boehmer
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+