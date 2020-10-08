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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Ирландия
Словакия - Ирландия: обзор матча 08 октября 2020
Словакия
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа B, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Ирландия
Пенальти не реализован!
М. Доэрти
ГОЛ!
Я. Грегуш
4:2
Пенальти не реализован!
А. Брауне
ГОЛ!
Л. Гараслин
3:2
ГОЛ!
Р. Брэди
2:2
ГОЛ!
П. Грошовски
2:1
ГОЛ!
К. Хурихейн
1:1
ГОЛ!
М. Гамшик
1:0
Желтая карточка
М. Гамшик
114'
112'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Д. Вавро
112'
Замена
Р. Боженик
️️️️
О. Дуда
107'
Желтая карточка
О. Дуда
101'
99'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
К. Робинсон
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Русняк
86'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Ю. Куцка
86'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Михалик
73'
69'
Желтая карточка
Ш. Даффи
61'
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. МакКарти
60'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. МакКлин
48'
Желтая карточка
Д. МакКлин
20'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Павел Хапал
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
6
Ян Грегуш
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Джек Бирн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
12
Родак
16
Мазань
4
Вальент
3
Вавро
2
Пекарик
13
Грошовски
19
Куцка
9
Михалик
10
Русняк
17
Гамшик
8
Дуда
4-4-2
23
Рэндольф
15
Иган
4
Даффи
2
Доэрти
3
Стивенс
13
Хендрик
11
МакКлин
14
Хурихейн
8
МакКарти
15
МакГолдрик
7
Робинсон
8
Дуда
9
Боженик
9
Боженик
8
Дуда
3
Вавро
6
Гьембер
6
Гьембер
3
Вавро
19
Куцка
6
Грегуш
6
Грегуш
19
Куцка
9
Михалик
17
Гараслин
17
Гараслин
9
Михалик
10
Русняк
20
Мак
20
Мак
10
Русняк
11
МакКлин
11
Брэди
11
Брэди
11
МакКлин
7
Робинсон
3
О'Доуда
3
О'Доуда
7
Робинсон
8
МакКарти
18
Брауне
18
Брауне
8
МакКарти
15
МакГолдрик
9
Лонг
9
Лонг
15
МакГолдрик
Остались в запасе
Словакия
Ирландия
12
Душан Куцяк
ВР
24
Мартин Косцельник
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Джек Бирн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
24
Мартин Косцельник
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Джек Бирн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Словакия - Ирландия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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