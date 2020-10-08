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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Беларусь
Грузия - Беларусь: обзор матча 08 октября 2020
Грузия
08.10.2020, четверг, 19:00
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа D, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Беларусь
7'
Т. Окриашвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Беларусь
Желтая карточка
Г. Квилитая
90'
+4
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Х. Кварацхелия
90'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Т. Окриашвили
89'
Замена
Д. Табидзе
️️️️
О. Какабадзе
82'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
В. Казаишвили
81'
73'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Бордачев
70'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
В. Лисакович
Желтая карточка
В. Казаишвили
69'
Замена
В. Гвилия
️️️️
О. Китеишвили
65'
63'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Е. Яблонский
63'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Бахар
Желтая карточка
Д. Канкава
53'
46'
Замена
И. Маевский
️️️️
А. Хачатурян
Желтая карточка
Н. Квеквескири
38'
33'
Желтая карточка
Н. Наумов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Окриашвили
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Денис Лаптев
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
4-5-1
1
Лория
3
Двали
2
Какабадзе
4
Кашия
5
Кверквелия
10
Квеквескири
8
Китеишвили
15
Окриашвили
8
Казаишвили
20
Канкава
7
Кварацхелия
4-4-1-1
1
Хаткевич
14
Наумов
4
Мартынович
13
Золотов
19
Бордачев
14
Яблонский
10
Бахар
9
Хачатурян
23
Нехайчик
9
Эбонг
17
Лисакович
2
Какабадзе
21
Табидзе
21
Табидзе
2
Какабадзе
8
Казаишвили
19
Шенгелия
19
Шенгелия
8
Казаишвили
8
Китеишвили
21
Гвилия
21
Гвилия
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Кварацхелия
15
Окриашвили
11
Квилитая
11
Квилитая
15
Окриашвили
19
Бордачев
2
Печенин
2
Печенин
19
Бордачев
10
Бахар
19
Подстрелов
19
Подстрелов
10
Бахар
9
Хачатурян
18
Маевский
18
Маевский
9
Хачатурян
17
Лисакович
11
Лаптев
11
Лаптев
17
Лисакович
14
Яблонский
11
Скавыш
11
Скавыш
14
Яблонский
Остались в запасе
Грузия
Беларусь
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
10
Валерий Громыко
АП
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
10
Валерий Громыко
АП
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Грузия - Беларусь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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